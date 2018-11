Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen ist am Sonntag in Berlin und Brandenburg der Volkstrauertag begangen worden. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) nahm am Morgen an einer Kranzniederlegung am Jüdischen Friedhof in Pankow-Weißensee teil.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war am Vormittag bei einer Gedenkstunde in der Kriegsgräberstätte Waldfriedhof Werben (Spree-Neiße) dabei. Er hatte bereits im Vorfeld erklärt, der Volkstrauertag sei nicht nur wichtiger Gedenktag, sondern auch eine Mahnung, Frieden zu wahren.