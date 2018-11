Verkehr und Mobilität sind ungerecht organisiert - in mehrfacher Hinsicht. So heißt es in einer neuen Studie von Verkehrswissenschaftlern der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Laut den Machern ein Teufelskreis für Menschen mit niedrigem Einkommen.

Wer arm ist, leidet auch mehr unter den negativen Folgen des Verkehrs. Aber nicht nur die Risiken seien in unserer Gesellschaft ungleich verteilt, sondern auch die Möglichkeiten, mobil zu sein. Das sagen die zwei Verkehrsforscher Stephan Rammler und Oliver Schwedes in einer am Montag in Berlin veröffentlichten Kurzstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung.

"Auf dem Weg zur Arbeit sind es die SUVs der Reichen, die sich durch die Quartiere der Abgehängten schieben, die dann deren Emissionen einatmen", schreiben die Studienautoren. Denn bezahlbare Sozialwohnungen befänden sich viel häufiger entlang vielbefahrener Magistralen mit einer schlechten Luftqualität, während die bürgerlichen Grundstücke und Eigentumswohnungen sich in der luftigen Höhe oder im Grünen befänden. Ein Blick auf die Berliner Luftqualität verdeutlicht ihren Befund: Die Messstellen im armen Bezirk Neukölln haben in der Regel die schlechtesten Werte, während in den Einfamilienhausgegenden am Stadtrand meist gute Luft weht.

"Menschen mit geringem Einkommen und geringen Bildungsgraden haben oft schlechtere Chancen auf einen einfachen und für sie bezahlbaren Zugang zu Orten und Einrichtungen", heißt es weiter in der Studie. Neue Verkehrskonzepte wie etwa Carsharing-Angebote "fehlen gerade dort, wo sie am meisten gebraucht werden - in den Randbezirken der Städte ebenso wie im ländlichen Raum."

Das fortschreitende Ausdünnen im ländlichen Raum - etwa in Teilen Brandenburgs - mache eine flächendeckende Versorgung mit Bussen und Bahnen immer schwieriger und schließe Menschen ohne eigenes Auto von der gesellschaftlichen Teilhabe aus, heißt es weiter in der Studie. Weitere Ergebnisse der Untersuchung erklärt Studienautor und Verkehrswissenschaftler Oliver Schwedes im Interview: