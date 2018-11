Helmut Krüger Potsdam Montag, 05.11.2018 | 19:49 Uhr

Der Nachhang der Übervorteilungen im Zuge der so bez. Wende scheint unendlich zu sein: Wo es nach 1990 darum ging, gerade noch fahrbare Kfz. zu überhöhten Preisen an die "ostdeutschen Brüder und Schwestern" zu verkaufen, wo es darum ging, dass selbst im abgelegensten Dorf Vertreter von Langnese, Schöller und Warncke ihre Eistruhen und Eisfahnen an die kommerziell unerfahrenen Ostdeutschen brachten, fällt dieses eine Versäumnis nun den Kleingärtnern in Potsdam-Babelsberg auf die Füße.



Schlechter lässt sich die so bez. "Deutsche Einheit" nicht verkaufen.



Und wieder einmal ist es der typisch deutsche Vollstreckungsapparat, der jenseits jedes vernünftigten Inhaltes ganze Arbeit leistet. Wo aus guten Gründen kein Baurecht besteht: Zu was soll eine solche Räumung gut sein?