Jann Jakobs in Ruhestand verabschiedet

Der langjährige Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) ist am Freitag in den Ruhestand verabschiedet worden. An seinem letzten Arbeitstag kamen Freunde, politische Wegfährten und viele Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus, um sich von Jakobs zu verabschieden.