Der Regine-Hildebrandt-Preis der SPD geht in diesem Jahr unter anderem an die Initiative "Kultür" aus Potsdam. Das teilte die SPD am Dienstag mit.

Seit 2013 ermöglicht die vor allem ehrenamtlich getragene Initiative Menschen mit geringem Einkommen den Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen. Das Projekt "KultürTandem" organisiert zudem gemeinsame Besuche von Menschen mit und ohne Fluchthintergrund.