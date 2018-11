Am 19. Dezember soll Berlin kurz inne halten: Zum zweiten Jahrestags des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz plant der Senat erneut eine Gedenkveranstaltung. Dabei sollen Kränze niedergelegt werden - und auch die Gedächtniskirche öffnet ihre Türen.

Voraussichtlich sollen Kränze am Ort des Anschlags vom 19. Dezember 2016 niedergelegt werden. Außerdem ist eine Gedenkminute für die Opfer geplant. Am Abend gibt es einen Gottesdienst, wie der Schaustellerverband Berlin bereits angekündigt hatte.

Zum zweiten Jahrestag des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz soll es erneut eine Gedenkveranstaltung an der Gedächtniskirche geben. Die Planungen des Senats und des Schaustellerverbandes seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte eine Senatssprecherin.

Schwerlast-Metallpoller, Stahlgitterkörbe und Stahlsockel mit Beton: Ab kommender Woche soll am Breitscheidplatz ein neues Konzept für die Sicherheit des Weihnachtsmarkts getestet werden. Innensenator Geisel erteilte allzu großen Erwartungen eine Absage.

Berlin testet Sicherheitskonzept am Breitscheidplatz

Wegen der weiterhin bestehenden Terrorgefahr erstellten Polizei, Feuerwehr, Senat und Veranstalter für alle Weihnachtsmärkte in Berlin Sicherheitskonzepte.

Am Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz lässt Innensenator Andreas Geisel (SPD) ab der kommenden Woche ein umfangreiches neues Sicherheitskonzept mit massiven Sperren testen. Der Platz soll zur Straße hin mit Schwerlast-Metallpollern, Gerüsten mit großen Sandsäcken und Stahlsockeln mit Beton geschützt werden. Die Vorbereitungen beginnen an diesem Montag. Die meisten Weihnachtsmärkte öffnen am 26. November.