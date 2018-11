Am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht will ein linkes Bündnis in Potsdam mit Plakaten an Täter- und Opferorte erinnern. Doch die Stadtwerke Potsdam untersagten es dem Bündnis, die Plakate an ihre Laternenmasten zu hängen – mit fragwürdiger Begründung. Von Robin Avram