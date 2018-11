dpa Audio: Radioeins | 28.11.2018 | Interview mit Mike Schubert, Oberbürgermeister Potsdam | Bild: dpa

Interview | Potsdams neuer OB Mike Schubert (SPD) - "Die Spannungen zerreißen die Stadt auf Dauer"

28.11.18 | 12:03 Uhr

Potsdams neuer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) übernimmt nach 16 Jahren am Mittwoch die Amtsgeschäfte von Jann Jakobs (SPD), der seinem Nachfolger einige Baustellen hinterlässt. Ein Antrittsinterview.

rbb: Herr Schubert, die Potsdamer wünschen sich ja von Ihnen in erster Linie Maßnahmen gegen die soziale Spaltung und gegen die steigenden Mieten in Potsdam. Worauf dürfen sich die Potsdamer freuen? Mike Schubert: Ich glaube, die Aufgaben sind ein bisschen vielfältig. Ich sehe drei Aufgaben: Das eine ist, mit der Frage des Wachstums in unserer Stadt behutsamer umzugehen. Sozialer Zusammenhalt ist das Thema – wir müssen gucken, dass die schnelle Entwicklung der letzten Jahre ein Stück gebremst wird, damit sich die Menschen in dieser Stadt weiter zu Hause fühlen. Wir haben eine riesen Entwicklung gemacht, aber das führt auch zu dem einen oder anderen Problemchen.

Was tun Sie denn konkret gegen steigende Mieten in Potsdam? Es wird beispielsweise eine engere Zusammenarbeit mit der Pro Potsdam geben. Ich habe schon im Wahlkampf gesagt: Ich will, dass Grundstücke in der Stadt in erster Linie mit der kommunalen Gesellschaft oder mit den Genossenschaften entwickelt werden. Dafür gab es im Wahlkampf das eine oder andere an Kritik. Ich glaube aber, dass dieser Fokus auf die eigenen Gesellschaften wichtig ist, weil wir mit denen sozialen Wohnraum schaffen können.

Gerade das Ensemble rund um die Nikolaikirche sehen viele inzwischen als eine Art preußische Puppenstube, die nichts mehr mit ihrem Leben zu tun hat und die dann auch die Mieten in die Höhe treibt. Wie kann man da einen Ausgleich schaffen? Ich glaube, wir müssen da wirklich manchmal ein Stück in die Geschichte zurückgehen. Weil der Zungenschlag, der da in den letzten Jahren in der Diskussion entstanden ist, der ist auch gefährlich. Als wäre das eine Entwicklung gewesen, die nicht legitimiert war. Vor 30 Jahren in der Nachwendezeit ist genau diese Entwicklung, nämlich diese historische Mitte wiederherzustellen, aus einer Bürgerbewegung entstanden und das wieder auch ins Gedächtnis zurückzurufen – gerade 30 Jahre später – und zu sagen: Wir müssen beide Seiten in dieser Stadt zusammenführen: Die, die damals dafür waren, historisch zu bauen und die, die jetzt hier lange leben. Das wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein, weil die Spannungen, die da jetzt entstanden sind, zerreißen sonst die Stadt auf Dauer.

Wie in allen größeren Städten wird auch in Potsdam über zu viel Autoverkehr in der Innenstadt diskutiert. Wie wollen Sie den ständigen Stau auflösen? Da gibt's keine einfache Lösung. Aber vor allem müssen wir weg von der Kirchturmpolitik an der Stelle. Ohne Zusammenarbeit mit Potsdam-Mittelmark, aber auch mit Brandenburg an der Havel werden wir unsere Verkehrsprobleme nicht in den Griff bekommen. Weil der Großteil sind Pendlerbewegung in Potsdam. Das heißt, ich will mich mit Wolfgang Blasig (SPD, Anm.d.Red.) und mit Steffen Scheller (CDU, Anm.d.Red.) an einen Tisch setzen und gucken, wie wir zum Beispiel gemeinsam auch aufs Land den Druck erhöhen können, was Regionalbahnverbindungen in Richtung Berlin betrifft. Damit Pendler, die nach Berlin wollen, nicht zwingend durch Potsdam müssen – als ein Beispiel.

Aber wenn ich in die Potsdamer Innenstadt mal mit dem Auto fahre, stehe ich im Stau. Da gibt's eine zweite Variante und das wird das klare Setzen auf den öffentlichen Nahverkehr sein. Weil Fahrrad und alle alternativen Antriebe sind schön, aber wenn wir uns über die Frage unterhalten: Wie können wir möglichst viele Menschen umweltverträglich von A nach B bekommen? Dann ist es nur der ÖPNV. Deswegen wird es das zweite Thema sein, dem ich mich in erster Linie widmen will.



Bisher waren sie Sozialdezernent. Müssen sie jetzt als neuer Oberbürgermeister früher aufstehen, länger arbeiten und kriegen sie mehr Geld? Früher aufstehen, das könnten nur meine Kinder entscheiden, weil ich morgens meine Kinder noch mitmache und um sechs Uhr morgens so oder so aufstehe. Der Tag wird nicht länger, der geht auch jetzt schon bis in den späten Abend. Und ja, ein bisschen mehr Geld wird es geben. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führten Tom Böttcher und Marco Seiffert für Radioeins. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das komplette Interview können Sie oben im Beitrag im Interview hören. Sendung: Radioeins, 28.11.2018, 9.35 Uhr