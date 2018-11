rbb/Bjoern Haase-Wendt Video: Brandenburg Aktuell | 13.11.2018 |Mark Albrecht | Bild: rbb/Bjoern Haase-Wendt

Zweitägige Großübung - 1.000 Brandenburger Polizisten proben den Terrorfall

13.11.18 | 20:43 Uhr

Wegen der Gefahr eines Terroranschlags hat die Brandenburger Polizei neue Ausrüstung angeschafft und auch neue Kräfte angeheuert. Jetzt probte sie zwei Tage lang, ob es auch mit dem Einsatz klappt. Von Björn Haase-Wendt

Das frühere Flüchtlingsheim im Bernauer Ortsteil Waldfrieden, umgeben von schmucken Einfamilienhäusern, steht leer. Am Dienstag aber ist das Gebäude Schauplatz einer großangelegten Polizeiübung - und dient als fiktives Hotel. Die Szenerie: Ein Auto rast auf das Gelände, zwei maskierte Terroristen springen heraus und eröffnen sofort das Feuer. Immer wieder hallen die Schüsse aus den Maschinenpistolen durch die Siedlung, Hilferufe sind zu hören. Mehrere Hotelgäste liegen verwundet oder getötet am Boden. Es ist die größte Übung dieser Art, die es bisher in Brandenburg gegeben hat. "ACT 2018" - Aktion contra Terror - heißt der 30-stündige Testlauf für die Brandenburger Polizei. Damit soll überprüft werden, ob die Einsatzabläufe, die Technik und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Polizeieinheiten funktionieren. "Wir haben uns sowohl personell als auch mit der Ausrüstung neu aufgestellt, neue Organisationsstrukturen geschaffen und jetzt müssen wir das testen", sagt Brandenburgs Innenstaatssekretärin Katrin Lange (SPD).

| Bild: rbb/Bjoern Haase-Wendt

Szenario: Terrorzelle plant Anschlag auf Wasserwerk

Neu sind die zum Beispiel die Maschinenpistole MP7, effektivere Schutzausrüstung für Streifenpolizisten und Spezialkräfte, oder auch der sogenannte "Survivor", ein gepanzertes Gruppenfahrzeug, das dem Beschuss von Kalaschnikows standhalten und Schutz vor selbstgebauten Bomben bieten soll. Die Übung am Montag und Dienstag bezieht alle Kräfte und Polizeieinheiten ein. Daher gibt es gleich mehrere Übungsszenarien: Eine sechs Mann starke islamistische Terrorzelle plant einen Giftanschlag auf ein Wasserwerk in Grüneberg (Oberhavel). Dann attackieren die Terroristen eine Bildungseinrichtung in Liebenberg (Oberhavel) sowie ein fiktives Hotel in Bernau (Barnim). Als Vorbild dienen die Anschläge von Paris im Jahr 2015, bei denen ebenfalls mehrere Orte in kurzer zeitlicher Folge angegriffen wurden.

| Bild: rbb/Bjoern Haase-Wendt

Hubschrauber, Drohnen, Scharfschützen

Der fiktive Terroralarm wird am Montagmorgen nach einem Hinweis eines Geheimdienstes ausgelöst: Zwei islamistische Terroristen sind identifiziert und observiert worden; sie haben versucht, Teile zum Bau einer Bombe in einem Baumarkt zu beschaffen. Am Montagabend erfolgt der Zugriff in einer alten Schule in Linde (Oberhavel) durch das Spezialeinsatzkommando. Ermittler des Landeskriminalamtes vernehmen die Tatverdächtigen - und es gibt neue Hinweise auf einen Anschlag auf das Wasserwerk in Grüneberg. In der Nacht zum Dienstag wird deshalb das Gbäude durch die Bereitschaftspolizei bewacht. Vier weitere Terroristen können allerdings vorerst nicht ausfindig gemacht werden. Am Dienstag verüben sie in dem Übungsszenario zwei Angriffe auf die Bildungseinrichtung und das Hotel.

"Die Ziele der Übung sind erfüllt"

In Bernau, so die Übung, treffen zuerst Streifenwagen ein. Die Beamten des Wach- und Wechseldienst eröffnen mit Maschinenpistolen das Feuer, ein Beamter wird verletzt. Weitere Kräfte werden nachgefordert - ein Hubschrauber mit Scharfschützen kreist in der Luft, auch eine Drohne ist im Einsatz. Mehrere Spezialkräfte schleichen sich an das Hotel an, sprengen ein Fenster. Das gepanzerte Survivor-Fahrzeug fährt vor und SEK-Beamte stürmen über das Obergeschoss das Hotel und überwältigen die Terroristen. "Die Ziele der Übung sind erfüllt", bilanziert am Abend Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke. Gerade der Zugriff der Spezialeinheit mit ihren neuen Ausstattung habe gezeigt, das Brandenburg in der Lage sei, schnell und adäquat zu reagieren.

Mehr als 1.000 Polizisten beteiligt

Rund 1.000 Polizisten sind an beiden Übungstagen insgesamt involviert - vom Revierpolizisten bis zum SEK-Beamten. Auch Nico Neuendorf, der stellvertretende Leiter der Abteilung Spezialkräfte, ist mit dem Ablauf der Übung zufrieden, sieht aber Verbesserungsbedarf, vor allem in der Zusammenarbeit der verschiedenen Polizeieinheiten: "In der Kommunikation, wenn so viele Kräfte in einem engbegrenzten Raum arbeiten, dann gibt es Reibungspunkte, Schnittstellen. Und wir müssen gucken, wie können wir das möglichst minimieren." Dabei gehe es um bessere Übergaben zwischen den zuständigen Beamten und Einheiten sowie eine klare Einteilung des Einsatzraumes. Die zweitägige Übung wird in den nächsten Wochen ausgewertet, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen für die Terrorabwehr erarbeiten zu können. Denn die Gefahr einen Anschlags in Brandenburg ist laut Polizei weiterhin hoch. So gebe radikale und gewaltbereite Islamisten im Land, laut Polizei eine niedrige zweistellige Zahl. Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke zeigt sich überzeugt: "Das Potenzial ist da. Der Islamische Staat mag militärisch besiegt sein, aber natürlich planen sie immer wieder auch Deutschland zu treffen."



Sendung: Brandenburg aktuell, 13.11.2018, 19:30 Uhr