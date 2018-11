Bild: dpa/Paul Zinken

Deal mit Sozialverwaltung nicht umgesetzt - BVG schließt U-Bahnhöfe für Obdachlose nun doch

16.11.18 | 16:52 Uhr

Wenn es kalt ist, zieht es Obdachlose immer wieder in die Berliner U-Bahnhöfe. BVG und Sozialverwaltung wollten eigentlich gemeinsam geeignete Bahnhöfe festlegen und dort Infrastruktur einrichten. Doch das ist bis jetzt nicht geschehen. Von Vanessa Klüber



In den nächsten Nächten sollen in der Region die Temperaturen erstmals unter den Gefrierpunkt sinken. Obdachlose werden dann voraussichtlich wärmere Orte aufsuchen - und auch wieder in die U-Bahnhöfe der Berliner Verkehrsgesellschaft gehen. Doch dort dürfen sie in diesem Jahr nicht über Nacht bleiben. Auch nicht in einzelnen Bahnhöfen - wie im vergangenen Jahr. "Klassische Kältebahnhöfe wird es nicht mehr geben", sagt Petra Reetz, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) rbb|24 am Freitag. Die Bahnhöfe werden geschlossen. "Der Senat hat keine Regelung gefunden. Ich kann Ihnen ganz offen sagen, dass wir darüber enttäuscht sind." Die BVG fühle sich im Stich gelassen.

Ergebnisse und Infrastrukturen fehlen

Entbrannt war der Streit im September: Die BVG kündigte an, aus Sicherheitsgründen keine Kältebahnhöfe mehr anbieten zu wollen. Diese Ankündigung traf jedoch auf Widerstand. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) forderte, weiterhin Bahnhöfe als Aufenthaltsorte zur Verfügung zu stellen. Mitte Oktober vereinbarten BVG und Sozialverwaltung dann, dass die BVG auch weiterhin Übernachtungsräume für Obdachlose bereitstellen werde. Die Bedingung: Vor einzelnen Bahnhöfen sollten unter anderem Toiletten aufgestellt werden. Zudem sollten ungenutzte Räumlichkeiten in den Stationen ausfindig gemacht und zur Verfügung gestellt werden. Auf den Bahnsteigen solle niemand schlafen, sagte Senatorin Breitenbach. Die Sozialverwaltung sollte demnach passende Standorte prüfen. Geprüft wird, wie rbb|24 jetzt erfuhr, immer noch - Ergebnisse und Infrastrukturen fehlen bislang. Das bestätigten sowohl die Sozialverwaltung als auch die BVG rbb|24.

Sozialverwaltung: "Es müssen einige Auflagen erfüllt werden"

"Es ist komplexer, als man denkt", betonte Regina Kneiding, Sprecherin der Senatsverwaltung. "Es müssen einige Auflagen erfüllt werden." Man arbeite aber "im guten Einvernehmen mit der BVG" an einer Lösung. Außerdem habe man die Plätze in den Notübernachtungen ausgebaut, und diese seien derzeit noch lange nicht ausgelastet. Tatsächlich hat die Senatsverwaltung in den letzten Monaten und Jahren neue Notplätze geschaffen: In diesem Winter solle das Angebot an Kälteplätzenauf 1.000 Plätze aufgestockt und bis Ende April aufrechterhalten werden, hieß es. Im Jahr 2014 waren es laut Kältehilfe noch 500. Aber nicht alle Obdachlose gehen dorthin, selbst wenn es noch freie Plätze gibt: Vielen Obdachlosen sind die vorgesehenen Unterkünfte zu voll, Hunde und Alkohol sind nicht erlaubt. Also bleiben sie in den U-Bahnhöfen und werden damit zur Angelegenheit für die BVG, die als Hausherrin ihre Hausordnung durchsetzen kann.

"Wer glaubt, ein Bahnhof sei zum Übernachten da, sollte das mal eine Nacht tun"

"Das muss ich nochmal ganz klar sagen, wir sind ein Verkehrsunternehmen und nicht Teil der Kältehilfe", stellte BVG-Sprecherin Reetz klar. Die BVG führen als Argument zuallererst Sicherheitsgründe an: Denn auch nachts bleibt der Starkstrom im Gleisbereich eingeschaltet - Bauarbeiten laufen, Züge rangieren. Es sei lebensgefährlich für dort verbleibende Menschen, die häufig unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stünden, sagte im Oktober bereits BVG-Chefin Nikutta. "Wer glaubt, ein Bahnhof sei zum Übernachten da, sollte das mal eine Nacht tun", so Reetz. "Ich kann mir dort nicht mal die Hände waschen." Von Urin und Hundekot in den Bahnhöfen war zu einem früheren Zeitpunkt die Rede.

"Mitgefühl und Augenmaß der Sicherheitsleute ist wichtig"

Dennoch sehe man sich verpflichtet, zu helfen, hieß es von der BVG. "In der Übergangszeit werden wir selber versuchen, die Leute unterzubringen. Mitarbeiter hätten Nummern von Notübernachtungen bekommen. Seit Freitag hängt die BVG nach eigenen Angaben auch Plakate mit Informationen zu Notübernachtungen in den Bahnhöfen auf, in verschiedenen Sprachen. Personell und fachlich seien die Mitarbeiter der BVG jedoch eigentlich nicht dazu in der Lage, sich um Obdachlose zu kümmern, so Reetz. "Deshalb müssen da Profis ran", sagte Reetz - mit Blick auf die Kältehilfe.

Reetz sagte aber auch: "In allerletzter Sache werden wir natürlich niemanden in der Nacht erfrieren lassen. Wenn da irgendeiner in der Ecke sitzt und der geht nicht raus, dann muss er da sitzenbleiben. Gewalt werden wir nicht anwenden." Hier seien "Mitgefühl und Augenmaß der Sicherheitsleute" wichtig. Sollte sich jedoch eine ganze Gruppe Obdachloser weigern, den Bahnhof zu verlassen, werde man aber die Polizei rufen.

