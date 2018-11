In Berlin-Neukölln soll ein gemeinnütziges Gesundheitszentrum entstehen. Der Ansatz des Vereins Gesundheitskollektiv Berlin: Gesundheit sei deutlich mehr als medizinische Versorgung. Damit will das Kollektiv eine Lücke im Kiez schließen. Von Jana Kalms

Noch ist das ehemalige Kindl-Brauerei-Gelände in Berlin-Neukölln eine Brache. Doch in diesem Herbst wird der Bau für ein Haus der besonderen Art beginnen: ein stadtteilorientiertes Sozial- und Gesundheitszentrum. Davon sollen vor allem die Bewohner im Rollbergkiez profitieren. Seit fünf Jahren setzt sich der Verein Gesundheitskollektiv Berlin für das gemeinnützige Stadtteilzentrum ein.

Das künftige Gesundheitszentrum orientiert sich deshalb mit seinen Angeboten an den Bedarfen im Kiez, will lokale Akteure miteinbeziehen. In den vergangenen Wochen haben sie damit begonnen, Kontakt zu sozialen Treffs aufzunehmen – etwa mit dem Verein "Kiezanker". Es gab bereits erste mobile Gesundheitsberatungen mit Eltern. "Das hat uns hier im Kiez gefehlt. Man findet keine richtige Arztpraxis, kein Therapiezentrum", sagt Nilufer Dasdemir von "Kiezanker". "Das ist genau das, was wir suchen."