Lyn Thüringen Mittwoch, 07.11.2018 | 09:18 Uhr

Einen Betreuer bekommt wer am Gericht um einen bittet.

Z.B. wer mit dem bürokratischen Irrsinn in diesem Land überfordert, und das sind nicht wenige.

Damit verliert der Betreute nicht seine Geschäftsfähigkeit. Der Betreuer darf nur tun, was der Betreute woll.



Eine andere Sache ist es, wenn es um die Sicherheit anderer geht. Dann ist wohl etwas machbar. Aber er kann nicht gegen seinen Willen gezwungen werden das Haus instand zu setzen.



Kein Mensch kann gegen seinen Willen gezwungen werden.....wenn mein Pflegedienst sagt, Ihre Mutter muss ins Krankenhaus und sie will nicht dann will sie nicht. Der Pflegedienst hat keine Zeit für diese Unterhaltung. Die habe ich. Inzwischen weiß ich, wie man so etwas anfängt. Es klappt immer.



Die zuständige Behörde sollte einfach mal eine Sozialpädagogin hinschicken. Unter dem Vorwand der allgemeinen Hilfe dann allmählich zu dem Mann vordringen. Dann klappt es vielleicht