Das im Zuge des Bankenskandals 2001 gegründete Unternehmen berlinovo soll ab 2020 keine Bürgschaften des Landes Berlin mehr erhalten. Das gaben Berlins Regierungschef Michael Müller und Finanzsenator Matthias Kollatz (beide SPD) am Dienstag bekannt.

Nach dem Berliner Bankenskandal im Jahr 2001 mit dem Zusammenbruch der landeseigenen Bankgesellschaft waren Milliarden-Risiken bei der berlinovo-Vorgängerin BIH ausgelagert worden. Müller sprach rückblickend von "Größenwahn". Das Land schirmte die in Schieflage geratenen Immobilienfonds ab – in Höhe von mehr als 20 Milliarden Euro, so viel wie ein gesamter Landeshaushalt damals.



Heute sei die berlinovo auf gutem Wege und nicht mehr überschuldet, so Finanzsenator Kollatz. Deshalb seien Landesgarantien ab 2020 nicht mehr nötig und der Landeshaushalt könne von diesem Risiko befreit werden. Das Kapitel Bankenskandal könne man dann mit "schwarze Null" abschließen. Bereits vor einem Jahr hatte Kollatz eine solche Entwicklung in Aussicht gestellt.