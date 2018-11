rbb/Clara Ehrmann Audio: Fritz | 20.11.2018 | Studiogespräch mit Clara Ehrmann | Bild: rbb/Clara Ehrmann

"Returning from Germany" - Innenministerium irritiert mit Plakat-Kampagne

21.11.18 | 11:14 Uhr

"Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!" Mit diesem Slogan fordert das Bundesinnenministerium ausreisepflichtige Asylbewerber derzeit zur Rückkehr in ihre Heimat auf. Doch die Plakate sind wenig konkret - und irritieren ganz generell Menschen mit Migrationshintergrund. Von Clara Ehrmann

Eines kann man den neuen Plakaten aus dem Bundesinnenministerium von Horst Seehofer nicht vorwerfen: dass sie missverständlich sind. "Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!" steht da in großen Lettern, begleitet von weiteren wichtigen Informationen: "Freiwillige Rückkehr: Bis zum 31.12.2018 bis zu zwölf Monate zusätzlich Wohnkosten sichern." Mal ist das auf Deutsch, daneben aber auch auf Englisch, Französisch, Arabisch, Russisch, Paschtu oder Farsi zu lesen. Außerdem schlängeln sich die Flaggen von Afghanistan, Russland, Ägypten, Indien, dem Libanon, der Türkei und einigen afrikanischen Ländern über die Plakatwände.

Ärger und Unverständnis, Farbbeutel und Parolen

Am U-Bahnhof Rathaus Neukölln kommen die neuen Plakate nicht gut an. Auf einige der Plakate wurden Farbbeutel geworfen, auf andere trotzig "Refugees welcome!" geschrieben. Vor allem Menschen, die gebürtig aus den genannten Ländern stammen, ärgern sich. Eine Passantin sagt: "Ich finde das widerlich, fast wie ein Gewinnspiel: Geh' mal wieder nach Hause, kriegst noch 1.000 Euro Weihnachtsgeld drauf und dann auf Wiedersehen." Die Wut der Menschen über die Aktion entlädt sich aber auch in den sozialen Medien. So schreibt ein Facebook-Nutzer: "Ist das neue Politik und neue Toleranz? Toll...". Und der linke Satiriker Shahak Shapira kommentiert ein Bild des Plakats schlicht und einfach: "Alter!"

"Starthilfe Plus" wirbt mit bis zu 1.200 Euro

Dabei ist Unterstützung für Rückkehrer erstmal nichts Neues. Es gibt solche Programme schon seit den 1970er-Jahren. Doch im vergangenen Jahr wurde zusätzlich die "Starthilfe Plus" eingeführt. Informieren kann man sich auf der Website der Kampagne "Returning from Germany" [externer Link] oder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort bekommen Rückkehrer kostenlose Beratung und maximal 1.200 Euro für den Start in ihrem Heimatland.

Seehofer legt noch tausend Euro oben drauf

Seit dem 15. September und noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres legt Innenminister Seehofer jetzt noch einen Tausender für die Miete im Heimatland drauf. Grund dafür sind wahrscheinlich die sinkenden Rückkehrer-Zahlen: Waren es im vergangenen Jahr noch rund 29.000, wurden bis Ende Oktober 2018 nur 14.100 rückkehrwillige Flüchtlinge gezählt. Die Dein-Land-Kampagne soll eigentlich nur Ausreisepflichtige ansprechen. Also Asylbewerber, deren Antrag sowieso abgelehnt wurde. So konkret steht das aber leider nicht auf den Plakaten.



"Kommunikation in sehr komprimierter Form"

Pressesprecher Steve Alter vom Bundesinnenministerium ist sich dieses Problems bewusst. Die Schwierigkeit bei solchen Informationsangeboten bestehe darin, dass die Kommunikation in sehr komprimierter Form erfolge. Die Aktion, sagt Alter, solle über aktuelle Möglichkeiten der freiwilligen Rückkehr und die damit in Verbindung stehende staatliche Unterstützung informieren. "Sie richtet sich nicht an Menschen, die rechtmäßig in Deutschland leben", betont der Ministeriumssprecher. Trotzdem fühlen sich auch die rechtmäßig in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten angesprochen. Auf U-Bahnhöfen wie dem Rathaus Neukölln ist ihr Unmut jedenfalls deutlich zu spüren. "Ich ärgere mich schon darüber, weil ich auch einen Migrationshintergrund habe", sagt stellvertretend eine Frau. Ein Mann fügt hinzu: "Ich war sehr enttäuscht, sowas in der U-Bahn-Station zu sehen."