Störenfrieda Berlin Freitag, 09.11.2018 | 20:20 Uhr

Gut kommentiert und auf den Punkt gebracht, Herr Sundermeyer! Das ist nunmal so in einer Demokratie. Dass diese Leute das Recht haben zu demonstrieren heißt aber nicht automatisch, dass sie das Richtige tun und denken. Alles im Blick behalten und konsequent Stellung beziehen, mehr bleibt uns Anderen nicht übrig. Wenn man aber sieht, was sich grad in Berlin abspielt, wieviele Menschen sich gegen Rassismus & Co. positionieren, ist man fast dankbar für den rechten Aufmarsch. Das macht Mut und zuversichtlich.