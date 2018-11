Bild: Hesco Group

Neues Sicherheitskonzept für den Breitscheidplatz - Advent hinter Gitterkörben

19.11.18 | 10:00 Uhr

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz testet der Senat in diesem Jahr ein neues Sicherheitskonzept: Etliche Absperrungen und Barrieren sollen vor allem gegen mögliche Angriffe mit Fahrzeugen schützen. Ein Projekt, das Schule machen soll.

Eine Festung mit Adventsstimmung: Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz wird im zweiten Jahr nach dem Terroranschlag von 2016 mit einem völlig neuen Sicherheitskonzept abgeschirmt. Mobile Poller, an denen heranrasende Lkw zerschellen können; mit Sand beschwerte Gitterkörbe, die Pkw, Kleintransporter und Kugeln aufhalten sollen; Stahlzäune in Betonfundamenten mit "Anti-Panik-Toren". Die Senatsinnenverwaltung spricht von einem "bisher in Deutschland einzigartigen Zufahrtschutz mit zertifizierten, temporären Sperrmitteln", die "in ihrer Wirkung aufeinander abgestimmt" seien. Tatsächlich handelt es sich um einen Testlauf: Was ab dem 19. November auf dem Breitscheidplatz zum Einsatz kommt, könnte bald zum Standard bei allen Berliner Großveranstaltungen werden.

Poller, an denen Lkw zerbrechen

Eine spezielle Projektgruppe, eingesetzt unmittelbar nach dem Anschlag, hatte für den Senat das Sicherheitskonzept entwickelt. Am Ende wurden drei "Sperrmittel" ausgewählt, die "den Energien von Anschlägen wie dem vom 19.12.2016 standhalten", wie die Senatsverwaltung für Inneres mitteilte. Und das heißt im Klartext: Sie können vor allem Angriffe mit Fahrzeugen verhindern helfen. So wurde von der Firma Truckbloc das gleichnamige System zum Aufhalten von schweren Lkw eingekauft - direkte Ableitung aus dem Anschlag, bei dem der Islamist Anis Amri mit einem gestohlenen Lkw in die Menge gerast war und dabei zwölf Menschen tötete. "Truckbloc" ist ein Fundament mit drei mobil verlegbaren Pollern, das schnell aufgebaut sein soll und einen egal aus welchem Winkel heranrasenden Laster aufhalten können muss. "Höchste Schutzwirkung plus kompakte und freundliche Anmutung", verspricht der Hersteller aus Leonberg in Baden-Württemberg. In einem Video zeigt das Unternehmen, wie die Barriere wirken soll: Dabei wurde ein 18 Tonnen schwerer Lkw mit 80 km/h auf die Poller gefahren. Die verschieben sich nur leicht nach vorn - während der Lkw schlagartig zum Stehen kommt, die Fahrerkabine wie ein Blatt Papier gefaltet wird und nach vorne kippt.

Britische Gitterkörbe, Zäune mit "Panik-Tor"

Die zweite Schutzmaßnahme sind die "Terrablocks", 1,20 Meter hohe Gitterkörbe, die mit Sandsäcken gefüllt und miteinander verbunden sind. Entworfen wurden sie für die Olympischen Spiele in London 2012 von der britischen Firma Hesco. Heute stehen sie unter anderem am Flughafen Manchester und vor dem Militärmuseum "Royal Armouries" in Leeds. Die schnell aufgebauten Körbe können laut Hersteller kleinere Fahrzeuge stoppen und dienen auch als Schutz gegen Geschosse aus Pistolen oder Gewehren. Der Hersteller hat Erfahrung in Kriegsgebieten: Mit einem ganz ähnlichen Zaunsystem wurde "Camp Bastion", die größte britische Militärbasis in Afghanistan, errichtet. Die dritte und letzte Sperre, die am Breitscheidplatz aufgebaut wird, heißt "Publifor": Ein Zaun auf Zementblöcken, die per Gabelstapler aufgebaut werden. Sie dienen laut Hersteller Betafence als Absperrung und "Massenkontrolle bei Großveranstaltungen" und können mit Toren ausgestattet werden, die im Fall einer Massenpanik dank "Panikriegel" schnell geöffnet werden können.

Testlauf für ganz Berlin

"Eine Blaupause für den Schutz öffentlicher Räume gibt es nicht", gab Innensenator Andreas Geisel (SPD) zu bedenken. "Es gibt nicht den einen goldenen Weg zum Schutz von öffentlichen Plätzen. Wir müssen kontinuierlich lernen und Erfahrungen sammeln." Deswegen soll die Absicherung des Breitscheidplatzes auch ein Testlauf für ganz Berlin sein: Die Barrieren verbleiben bei der Polizei, so ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung. In Zukunft könnten Sie dann bei Veranstaltungen wie einem Sport-Großereignis oder am 1. Mai zum Einsatz kommen. Die Absicherung von Weihnachtsmärkten soll allerdings wie bisher Aufgabe der jeweiligen Veranstalter sein. Nur am Breitscheidplatz macht der Senat in diesem Jahr eine Ausnahme – und übernimmt auch die Rechnung von mehr als 2,6 Mio. Euro. Darin enthalten sind Anschaffung und Aufbau der Absperrungen.

