Bild: imago stock&people

Mittelfreigabe durch den Bundestag - "House of One" erhält zehn Millionen Euro vom Bund

23.11.18 | 18:50 Uhr

Es ist ein weltweit einmaliges Projekt und wird nun auch vom Bund mit zehn Millionen Euro gefördert: das interreligiöse Gotteshaus "House of One" am Petriplatz in Berlin-Mitte. Der Stiftungsvorsitzende sprach von einem "wichtigen Schritt zur Realisierung" des Projekts.



Der Bund wird den Bau des in Berlin geplanten interreligiösen "House of One" mit zehn Millionen Euro unterstützen. Das habe der Bundestag bei seinen Haushaltsberatungen entschieden, teilte die Stiftung "House of One - Bet- und Lehrhaus" am Freitag in Berlin mit. Der Stiftungsvorsitzende Roland Stolte sprach von einem "wichtigen Schritt zur Realisierung dieses außergewöhnlichen Friedensprojekts im Herzen Berlins".

Auch das Land Berlin muss sich beteiligen

Die Mittel verteilen sich auf 500.000 Euro, die 2019 bereitgestellt werden, und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 9,5 Millionen Euro in den Folgejahren. Die Mitfinanzierung des Baus durch den Bund erfolge allerdings erst, wenn das Land Berlin sich ebenfalls mit mindestens zehn Millionen beteiligt und Privatspenden in derselben Höhe vorgewiesen werden können, hieß es. Anfang des Jahres war am späteren Standort des "House of One" ein Infopavillon eröffnet worden. Die Konstruktion aus Holz und transparentem Kunststoff soll bis zum geplanten Baubeginn des Drei-Religionen-Hauses als Informations- und Veranstaltungsort dienen.

Synagoge, Moschee und Kirche unter einem Dach

Das "House of One" soll voraussichtlich ab 2019 am Petriplatz in Berlin-Mitte entstehen. Auf dem Platz hatte die DDR-Regierung einst Berlins älteste Kirche, die Petri-Kirche aus dem 13. Jahrhundert, sprengen lassen. Das "House of One" soll auf den Grundmauern des alten Gotteshauses errichtet werden und unter einem Dach eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee beherbergen.

Das Präsidium der Stiftung "House of One" Bild: Stiftung House of One

Spenden aus aller Welt in Millionen-Höhe

Für den Bau des als einmalig geltenden Projekts werden insgesamt 43,5 Millionen Euro veranschlagt. Aus aller Welt sind nach Angaben einer Sprecherin bislang knapp mehr als neun Millionen Euro an Spenden für das "House of One" eingegangen. Im kommenden Jahr sollen die ersten Gründungsarbeiten auf dem Gelände beginnen. Dafür wird im Januar der provisorische Holzinfopavillon abgerissen. Die Grundsteinlegung ist für Frühjahr 2020 vorgesehen. Sendung: Abendschau, 23.11.2018, 19.30 Uhr