Senat streitet über Neubauprojekt am Checkpoint Charlie

Der ehemalige Grenzübergang Checkpoint Charlie teilt die Stadt erneut: In der rot-rot-grünen Koalition gibt es Widerstände gegen einen Investor, mit dem der Senat bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet hat.

Der Senat streitet über ein Neubauprojekt am Checkpoint Charlie. Der Investor Trockland plant ein Hotel, Büros und Wohnungen am ehemaligen Grenzübergang. Die Firma ist jedoch umstritten wegen undurchsichtiger Kapitalgeber.

Die Spuren des schwer zu fassenden Gesellschafter-Gestrüpps führen demnach vor allem nach Russland, aber auch zur Familie des früheren turkmenischen Staatschefs Saparmurat Nijasow, der 2006 gestorben ist. Mehrere andere Gesellschafter sitzen in Steueroasen, etwa in Liechtenstein, Luxemburg oder Zypern.

Die Linken wollen nun Informationen darüber, woher das Geld des Investors kommt. Allerdings hat der Senat mit der Firma Trockland schon eine Absichtserklärung mit geheimem Inhalt unterzeichnet. Sie wurde auf Staatssekretär-Ebene zwischen den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Finanzen und Kultur mit der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) und Trockland unterschrieben. Die " Berliner Zeitung " und der " Tagesspiegel " haben in ihren Donnerstagsausgaben darüber berichtet, wie schwer es ist, den Ursprung des Investorengeldes nachzuvollziehen.

Damit hat Trockland die Grundstücke allerdings noch nicht erworben. Die Option für den Kaufvertrag endet am 31. Januar 2019. Noch könnten die Pläne des Investors scheitern, der die Planung bereits weit vorangetrieben hat. Das Land Berlin verfügt über weitgehende Vorkaufsrechte. Falls die Option verstreicht, könnte der Senat mit dem Insolvenzverwalter eine Übernahme der Flächen in Landeseigentum verhandeln. Möglich ist aber auch eine Zwangsversteigerung, bei der das Land Berlin dann wie jeder private Investor mitbieten müsste.

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sagte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, an einem Ort wie dem Checkpoint Charlie sei es wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, bei denen es "keinen Anschein eines bösen Scheins" gebe.



Innerhalb der rot-rot-grünen Koalition gibt es allerdings unterschiedliche Auffassungen, wer am Checkpoint Charlie bauen soll, teilweise auch innerhalb der Parteien. Eine endgültige Entscheidung ist bislang nicht getroffen.