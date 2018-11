Mehr als 200 Menschen haben am Samstag in Berlin gegen Antisemitismus und Judenhass in Deutschland protestiert. Das Motto der Veranstaltung lautete "70 Jahre Israel - Solidarität mit den Juden und ihrem Staat in Zeiten wachsenden Hasses".

Wie die Polizei mitteilte, verlief die Kundgebung am Brandenburger Tor am Samstagnachmittag zunächst ohne Zwischenfälle. Viele Israel-Flaggen waren zu sehen. "Für die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland" stand auf einem Transparent.

Aufgerufen hatten vier christliche Initiativen, darunter "Christen an der Seite Israels" und die "Initiative 27. Januar".