Bewohnbare Häuser, die leerstehen: In Berlin eigentlich undenkbar. Doch bei den sogenannten "Tempohomes", in die Flüchtlinge einziehen sollen, ist es häufig so. Denn Betreiber sind schwer zu finden. Die CDU fordert nun einen Baustopp - der Senat lehnt ab.

Sanft rieseln die Herbstblätter auf das Containerdorf der "Tempohomes" am Rohrdamm in Siemensstadt. Seit einem Jahr rührt sich hier nichts. Auf einem Sportplatz stehen seit Oktober 2017 die weißen Metallunterkünfte dicht an dicht. Hier wäre Platz für rund 200 Menschen, die bisher in Notunterkünften ausharren müssen. Doch bei der Belegung geht es nicht voran. Bislang wurde kein Betreiber für die Häuser gefunden.

Geflüchtete am Tempelhofer Flughafen ziehen in "Tempohomes"

Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) lehnt die Forderung nach einem Baustopp für Flüchtlingsunterkünfte aber erneut ab. "Wir brauchen viel mehr Tempohomes", sagte sie der rbb-Abendschau. "Nach unserer Prognose brauchen wir 38.000 Plätze bis Ende 2020."

So gebe es bei den Tempohomes in der Tat "über 3.000 Plätze, die nicht belegt sind". Allerdings würden in vielen Flüchtlingsunterkünften Sanierungsmaßnahmen oder Umbauarbeiten durchgeführt. "Die können nicht alle belegt werden." Die Tempohomes wiederum bieten zwei Zimmer mit je zwei Plätzen. Eine dreiköpfige Familie müsste also zwei der Mini-Häuser beziehen - und ein Platz bliebe frei. "Von den 3.000 Plätzen bleiben 1.500 Plätze übrig, die wir nutzen können." Und diese müssten freibleiben, weil man Flüchtlingsunterkünfte jetzt freiziehe und Plätze für besonders schutzbedüftige Menschen brauche, so Breitenbach.

Dass ganze Standorte wie in Siemensstadt leerstehen, liege in der Tat an den europaweiten Ausschreibungen. Deren Vorgaben seien streng. "Daran können wir nichts ändern", so Breitenbach. Zudem dauerten die Verfahren lange. "Mir geht es auch zu langsam, aber wir können die Regelung nicht außer Kraft setzen."

Die Forderung, die weißen Containerhäuser für Obdachlose im Winter zu öffnen, lehnte Breitenbach ebenfalls ab. Die Kältehilfe habe 1.200 Plätze, von denen noch nicht alle belegt seien.