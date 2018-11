Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und ein Mietshaus in der Urbanstraße gekauft. Das Objekt liegt in einem Milieuschutzgebiet. Wie Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grüne) dem rbb am Donnerstag mitteilte, wurde das Haus für 3,8 Millionen Euro durch das kommunale Wohnungsbauunternehmen Gewobag erworben.