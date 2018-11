Zum Gedenken an die Opfer der deutschen Teilung haben mehr als 100 Menschen am Freitag Rosen in die erhaltene Mauer an der Bernauer Straße gesteckt. Am 29. Jahrestag des Mauerfalls kamen neben Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) auch Schüler aus Norwegen, Frankreich, Brandenburg und Berlin, Vertreter von Opferverbänden, Angehörige und frühere DDR-Oppositionelle. Nach einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen entzündeten sie Kerzen an der einstigen Grenze.

Anlässlich des Gedenktages hatte Müller vor einer neuen Spaltung der Gesellschaft gewarnt. "Deutschland ist ein vereintes Land, das sich als Garant der Menschenrechte begreift. Das soll und muss auch so bleiben", hatte Müller erklärt. Die Einheit sollte eine Einheit in Frieden, Freiheit und Wohlstand für alle sein. "Deshalb lassen wir uns als Demokratinnen und Demokraten diesen Tag nicht von Populisten, Nationalisten und Rechtsextremisten umdeuten."