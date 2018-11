In vielen Firmen ist das papierlose Büro längst Realität. Die meisten Behörden dagegen ächzen nach wie vor unter der Last zentnerschwerer Aktenberge. Am Berliner Sozialgericht soll sich das nun ändern. Am Freitag findet dort die erste rein digitale Verhandlung statt.

An Deutschlands größtem Sozialgericht in Berlin wird an diesem Freitag erstmals ohne Papierakten verhandelt. Der erste, digital ausgestattete Gerichtssaal wurde am Mittwoch vorgestellt. Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis90/Die Grünen) sagte, nach und nach sollen alle Gerichte technisch so ausgerüstet werden. Die Millionenkosten seien noch nicht genau abschätzbar.