Berliner Montag, 26.11.2018 | 17:19 Uhr

@RBB: Sexuelle Übergriffe sind Straftaten (§ 177 StGB) und keine Kleinigkeiten. Der Vorwurf, „jahrelang sexuelle Belästigung [wissentlich] geduldet zu haben“, der zur Begründung der überraschenden Freistellung genannt wurde, ist harter Tobak. Warum lese ich nirgends in den RBB-Meldungen, wie viele Strafanzeigen bzw. strafrechtlich relevante Vorgänge es tatsächlich gegeben hat? Warum lese ich nicht vorrangig, wie der oder die Täter strafrechtlich belangt werden?



In Deutschland und auch in Berlin gilt, insbesondere wenn es „nur“ um eine angebliche Duldung, nicht aber um die Täterschaft geht, zuerst die Unschuldsvermutung. Die Fragen zu klären, (a) ob und welche Straftaten es tatsächlich gegeben hat, (b) ob Knabe davon wusste und (c) ob er sich falsch verhalten hat, ist Sache der Gerichte. Vorverurteilung, wie in diesem Kommentar und scheinbar ohne die tatsächliche Sachlage zu kennen, ist nicht Aufgabe des RBB, sondern erinnert mich schwer an Gesinnungsjustiz.