Marco Seiffert befragt Michael Prütz

Mietaktivist verteidigt Enteignungskampagne - "Die Großkonzerne pressen die Leute aus wie Zitronen"

09.11.18 | 08:59 Uhr

Wohnungspolitische Aktivisten in Kreuzberg fordern die Enteignung großer Konzerne. Wenn die Wohnungen wieder dem Land gehörten, würden weniger Menschen aus ihren Kiezen verdrängt. Im rbb erklärte Aktivisten-Sprecher Michael Prütz die drastische Maßnahme.

Die Berliner Mieterinitiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" hat ihre Forderung verteidigt, Unternehmen, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, zu enteignen. "Das sind die Wohnungen, die verschiedene Landesregierungen an internationale Raubritter verscherbelt haben", sagte Kampagnen-Sprecher Michael Prütz am Donnerstag dem rbb.



Bei der Kampagne "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" gehe es darum, dass rund 200.000 Wohnungen wieder in die öffentliche Hand kommen sollten, so Prütz. Die "Deutsche Wohnen" steht im Fokus der Kampagne, weil sie die größte Zahl an Wohnungen in Berlin hält. Der geplante Volksentscheid zielt aber auch auf weitere Unternehmen, die 3.000 oder mehr Wohnungen besitzen.

"Fledermäuse und Biber werden mehr geschützt als Mieter"

"Die Großkonzerne haben eine Geschäftspolitik, die darauf abzielt, die Leute auszupressen wie Zitronen", stellte Prütz fest. Gleichzeitig würden sie aber nichts für den Unterhalt der Wohnungen tun. Diese Konzerne würden sich so verhalten, dass sämtliche Regulationsmechanismen - wie etwa der Mietpreisspiegel - nicht für sie gelten. Er plädiert dafür, dass Berlin es wie Wien machen sollte, wo zwei Drittel der Wohnungen der Stadt gehörten und die diese auch vermiete. In der Berliner Politik würden Fledermäuse und Biber mehr geschützt als Mieter, so Prütz. Sollten den Immobilienfirmen tatsächlich die Wohnungen weggenommen werden, würde es auch Entschädigungen geben, erklärte er. Diese müssten aber "deutlich unter dem aufgeblasenen Marktwert sein, die die Deutsche Wohnen an der Aktienbörse verkündet", sagte Prütz in der rbb-Abendshow. Natürlich könne man in Deutschland mit Entschädigung enteignen, fügte er hinzu. Prütz ist Versicherungsmakler in Kreuzberg, lebt aber in Schöneberg. Er ist bekennender Aktivist und meldet regelmäßig die Revolutionäre 1. Mai Demo an.



Michael Prütz (links) zu Gast bei Marco Seiffert in der Abendshow | Bild: rbb

Volksentscheid angestrebt

Berliner Mieterinitiativen streben eine radikale Lösung an, um Mietsteigerungen zu stoppen. Über einen Volksentscheid wollen sie erreichen, dass private Immobilienunternehmen ihre Wohnungen vergesellschaften müssen. Ein entsprechendes Papier haben die Initiatoren der Kampagne "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" auf ihrer Website hochgeladen. Das Papier ist Ergebnis eines vorläufigen Beschlusses, in dem es wörtlich heißt, der Senat werde aufgefordert, "ein Gesetz zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz" zu erarbeiten.



