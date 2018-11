Darf die Landesbank der verfassungsfeindlichen NPD ein Girokonto verwehren? Nein, sagen die höchsten deutschen Verwaltungsrichter. Für alle zugelassenen Parteien müssten die gleichen Maßstäbe gelten. Geklagt hatten zwei Kreisverbände aus dem Südwesten Berlins.

Die Berliner Landesbank muss auch gegen ihren Willen Konten für die verfassungsfeindliche NPD einrichten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch in einem Revisionsverfahren entschieden. Die NPD habe einen Anspruch auf Gleichbehandlung, begründete der Vorsitzende des Sechsten Senats, Ingo Kraft, die Entscheidung. Damit bestätigten die Bundesverwaltungsrichter die Urteile der Vorinstanzen.