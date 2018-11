Seit ihrem Amtsantritt hat Schulleiterin Tanja Knapp eine Reihe von Problemen an der Berliner Polizeiakademie identifiziert. So hätten einige Polizeischüler sprachliche Defizite. Deshalb soll jetzt mehr Deutsch und weniger Englisch unterrichtet werden.

Berlins Polizeischüler sollen künftig weniger Englisch- und dafür mehr Deutschunterricht erhalten. Das kündigte die neue Leiterin der Polizeiakademie, Tanja Knapp, am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses an. Es sei sinnvoll, dass Polizisten in der Hauptstadt Englisch sprechen können. Wenn aber die Grundvoraussetzungen in Deutsch noch nicht so gut sind, müsse man sich darauf konzentrieren, so Knapp.