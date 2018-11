Es sind Sätze wie diese, die Professor Gerd Gigerenzer in Rage bringen. Der renommierte Berliner Risikoforscher wirft dem Innenminister vor, "Un-Statistiken" zu verbreiten: "Man präsentiert die Zahlen so, dass man aus einer nicht beeindruckenden Zahl eine beeindruckende macht." Denn tatsächlich wäre eine Falschtrefferrate von 0,1 Prozent ein massives Problem.

Im Kern bedeutet sie, dass von allen Überprüften jeder tausendste fälschlicherweise als gesuchte Person identifiziert wird. Allein am Berliner Südkreuz sind aber täglich 160.000 Reisende und Besucher unterwegs. Es würden also 160 Menschen zu Unrecht ins Visier geraten - und das jeden Tag. Schwindelerregend werden die Zahlen bei einer flächendeckenden Einführung von Gesichtserkennungssystemen an Bahnhöfen.

Wie die Bundespolizei diese Flut an Kontrollen bewältigen soll, bleibt völlig unklar. Zumal die Gesichtserkennung laut Bundespolizei eingesetzt werden soll, um islamistische Gefährder aufzuspüren - also Personen, denen schwere Straftaten und Anschläge zugetraut werden. Droht an den Bahnhöfen also ein permanenter Ausnahmezustand, weil im Minutentakt vermeintliche Terrorverdächtige identifiziert werden? Die Bundespolizei versucht, solche Bedenken zu zerstreuen.

Aus einer Treffermeldung folge nicht automatisch eine Personenkontrolle, heißt es im Abschlussbericht zum Testlauf am Südkreuz. Darüber würden Polizeibeamte in den Einsatzzentralen entscheiden. Fehlerhafte Treffermeldungen sollten diese per "visuellem Abgleich" mit den Fahndungsfotos korrigieren.