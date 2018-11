Beschlüsse stehen auch im Bereich der inneren Sicherheit an. Der stellvertretende Landesvorsitzende und Innensenator Andreas Geisel sagte, der SPD gehe es darum Regeln durchzusetzen und Ursachen von Kriminalität zu bekämpfen. An Orten mit besonders viel Kriminalität sprach sich Geisel erneut dafür aus, mehr Video-Überwachung zu nutzen. Noch ist offen, ob die Mehrheit ihm folgt.

Der SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte in der rbb Abendshow am Donnerstag, er sehe trotz der schlechten Umfragewerte keine Notwendigkeit, in die Opposition zu gehen. Seine Partei habe in den letzten Jahren viel geleistet. Saleh zeigte sich sogar optimistisch: "Ich glaube, die SPD kriegt bald ihr Comeback."

Zum beigelegten Streit mit dem Regierenden Bürgermeister Müller sagte er: "Seit einer Woche sind wir ganz dick miteinander." Angesprochen darauf, ob er den Posten Müllers gerne übernehmen würde, reagierte Saleh gelassen. Auch als Fraktionsvorsitzender könne er Themen setzen und die Partei nach vorne bringen. "In einer schwierigen Situation reagiert die Partei mit Geschlossenheit", so Saleh, der sich in der Sendung auch für die sofortige Abschaffung von Hartz IV aussprach: Die Menschen hätten den Erfolg erarbeitet und man dürfe sie nicht "allzu sehr mit unfairen Maßnahmen drangsalieren".