Damit Obdachlose auch in diesem Jahr im Berliner Untergrund übernachten können, könnte ein zurzeit ungenutzter Fußgängertunnel am Alexanderplatz geöffnet werden. Das kündigte Karin Rietz, Sprecherin der Senatsverwaltung für Integration und Soziales, bereits am Freitag gegenüber rbb|24 an. Am Montagmorgen ergänzte sie: "Dieser Tunnel hat sich als Standort herauskristallisiert, der geeignet sein könnte."

Der Tunnel müsse dafür allerdings noch umgebaut werden, erklärte Rietz. Bislang habe die Feuerwehr noch Bedenken. Die Anlage solle jedoch "so schnell wie möglich" geöffnet werden. Einen genauen Zeitpunkt konnte sie jedoch noch nicht nennen.