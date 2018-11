Berliner Polizei verschwieg V-Person in der Fussilet-Moschee

Am Freitag tagt der Berliner Untersuchungsausschuss zu Anis Amri. Für neue Fragen dürfte dabei eine "Informationsquelle" in der Fussilet-Moschee sorgen. Offenbar hatte das LKA dort eine V-Person platziert. Von Jo Goll (rbb), Susanne Opalka (Kontraste) und Ulrich Kraetzer (Berliner Morgenpost)

Im Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses zum Fall des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri wird am Freitag die Führungsspitze der Berliner Polizei vernommen. Für Ex-Polizeipräsident Klaus Kandt und den noch amtierenden Leiter des Landeskriminalamtes (LKA), Christian Steiof, könnte die Befragung unangenehm werden, denn den Anti-Terror-Ermittlern werden erhebliche Versäumnisse vorgeworfen. Kandt und Steiof wird zudem vorgehalten, den Dienststellen zu wenig Personal zugewiesen zu haben.

Die Existenz der V-Person ergibt sich aus einem Schreiben, das bereits am 9. Januar 2017, also wenige Wochen nach dem Anschlag, erstellt wurde. Die Polizei informierte die Innenverwaltung darin unter anderem über Erkenntnisse zu einem sogenannten "Islamseminar", das Anfang Oktober 2016 in der mittlerweile geschlossenen dschihadistischen Fussilet-Moschee stattfinden sollte.

Der Autor des Schreibens beruft sich dabei auf Informationen eines Fachkommissariats des LKA für "Informationsgewinnung" in der Abteilung für politisch motivierte Kriminalität. Demnach habe "eine dort geführte Informationsquelle" angegeben, dass das Islamseminar ausgefallen sei. Nach Informationen von Morgenpost und rbb wurde der Begriff "Informationsquelle" als Umschreibung für eine V-Person genutzt.