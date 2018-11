Büste an Berliner Spreeufer erinnert an Helmut Kohl

Helmut Kohl hat jetzt ein Denkmal in Berlin: Am 29. Jahrestag des Mauerfalls ist eine Büste zum Gedenken an den ehemaligen Bundeskanzler enthüllt worden. Bezahlt hat die Büste in der "Straße der Erinnerung" am Spreeufer in Moabit die private Ernst-Freiberger-Stiftung.

Zu der Zeremonie kam am Freitag auch der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel. Ohne einen Schuss sei Deutschland vereint und souverän, seien die russischen Truppen abgezogen und die Länder in Mittel- und Osteuropa wieder Teil einer Europäischen Union, sagte der frühere CSU-Politiker bei der Einweihung der Büste. Ohne Kohl wäre das nicht gelungen.