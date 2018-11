Erste Obdachlose erhalten Mietvertrag über "Housing First"

Modellprojekt in Berlin

Einen Mietvertrag abschließen – für Berliner Obdachlose nahezu unmöglich. Durch das Projekt "Housing First", das von einem bedingungslosen Recht auf Wohnen ausgeht, haben nun die ersten Hoffnung auf Weihnachten in den eigenen vier Wänden.

Im Modellprojekt "Housing First" für Berliner Obdachlose sind die ersten Wohnungen gefunden worden. Nach Angaben der Träger des im Oktober gestarteten Projekts könnten drei Mietverträge bald unterzeichnet werden. Stefanie Albig vom Sozialdienst teilte mit, eine Wohnung sei gefunden worden, die ab dem 1. Dezember an eine Frau vermietet werden könne.

Bis zu 80 Obdachlose sollen im Rahmen von "Housing First" in Berlin unkompliziert eine Wohnung bekommen. Bislang müssen sie viele Voraussetzungen erfüllen, um eine Wohnung zu erhalten, zum Beispiel mögliche Schulden oder Sucht in den Griff bekommen. Daran scheitern viele. Bei dem Projekt sollen die Wohnungen bedingungslos vergeben werden.

Doch die Suche nach den Wohnungen ist angesichts des angespannten Berliner Immobilienmarktes kein leichtes Unterfangen. Die beiden ersten Ein-Zimmer-Wohnungen habe der Verein Neue Chance bei einem privaten Vermieter in Tempelhof-Schöneberg gefunden, sagte Böwe. Darüber hinaus habe auch eine Wohnungsbaugesellschaft Unterlagen der potenziellen neuen Mieter angefordert. "Es läuft", sagte Böwe optimistisch.

Auch der Sozialdienst katholischer Frauen stehe in weiteren Verhandlungen, berichtet Albig. Es gebe aber auch immer wieder Vermieter, die von der Klientel weniger begeistert seien. Der Verein will auch unkonventionelle Wege gehen, zum Beispiel in allen Pfarreien fragen, ob Privatanbieter Wohnungen haben und Vereine oder auch Vermieterinnen von Ferienwohnungen ansprechen.