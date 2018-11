Die vorgeschlagenen Grundstücke sind laut Abraham bis auf ein, zwei Ausnahmen nicht über die Stadt verteilt, sondern liegen alle im ehemaligen Ostteil der Stadt, vor allem in Lichtenberg. In fast allen Fällen sei zudem die Rechtslage ungeklärt. "Das heißt: Sollte eine Bebaubarkeit möglich sein, wäre dies wohl erst in circa zwei Jahren realisierbar." Ablehnend zeigen sich die Genossenschaften auch, was die Übertragung der Grundstücke angeht. Der Senat plant, Flächen ausschließlich in Erbbaupacht zu vergeben. "Wir haben deutlich und klar darauf hingewiesen, dass das für uns Genossenschaften nicht wirtschaftlich ist und für uns nur ein Kauf in Frage kommt", so Abraham. "Auch jede weitere Auflage führt unweigerlich zur Kostenerhöhung und somit auch zur Erhöhung der Mieten."