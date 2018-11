Zuerst hatten sich SPD und Linke für einen neuen Feiertag im Land Berlin am Internationalen Frauentag ausgesprochen, nun plädiert auch die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus für den 8. März als zusätzlichen gesetzlichen Feiertag.



Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek sagte am Mittwoch, die Zustimmung sei groß ausgefallen. Aus Sicht ihrer Partei sei der 8. März ein Symboltag für Emanzipation und Weiterentwicklung der Gesellschaft an sich. Auf dem Parteitag der Berliner Grünen am Wochenende soll über den Frauentag als Feiertag abgestimmt werden.