Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind am Montag im Meistersaal am Potsdamer Platz mit dem Berliner Inklusionspreis ausgezeichnet worden. Das Großunternehmen mit einem Schwerbehinderten-Anteil von 11,6 Prozent habe sich der Chancengleichheit und Vielfalt verpflichtet, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) anlässlich der Verleihung mit. In der Kategorie mittelständisches Unternehmen ging der Preis an die Carl Kühne KG, bei den Kleinunternehmen an die Dienstleistungsagentur Michael Görner ServiceGroup.