M. König Berlin Mittwoch, 21.11.2018 | 18:25 Uhr

Was würde man auch schon wählen wollen? Alle außer den Grünen haben sich in Berlin dermaßen ins Abseits manövriert, dass es unerträglich wäre, si zu wählen, aber auch bei den Grünen glänzt kaum was. Frau Pop glänzt durch geballte Inkomeptenz und auch sonst geraten sie gerade in Gruppenhaft für Müller's zweite Sippe ... sorry Senat II.