Interview | Electronic Media School sucht Volontäre - "Hier werden Volontäre gut gefordert und gefördert"

07.11.18 | 14:12 Uhr

Journalist werden - und das im Zeitalter von Snapchat, "Lügenpresse" und der "Generation Praktikum"? Unbedingt, sagt Katrin Röger von der ems. An der Journalistenschule in Babelsberg lerne man klassisches Handwerk und vorausdenkende Umsetzungsformen.

rbb|24: Frau Röger, lohnt es sich heute noch Journalist zu werden?

Unbedingt. Für mich gehört der Beruf nach wie vor zu den spannendsten - gerade in der heutigen Zeit. Es geht darum, Fakten zu recherchieren und einzuordnen, es geht um die Geschichten von Menschen, darum, die richtigen Fragen zu stellen und fundierte Antworten zu bekommen - zu allen Themen, die unsere Gesellschaft umtreiben. Journalismus heißt für mich: Erkennen, Berühren aber auch Unterhalten. Und außerdem: Mit welchem Beruf lässt sich in so viele verschiedene Welten eintauchen und wo kann ich gleichzeitig auch noch so viele technische Möglichkeiten nutzen?

Zur Bewerbung ems ems-babelsberg.de - ems-Homepage Bis 12. Januar können sich Interessierte ausschließlich online bewerben. Die ems - Electronic Media School in Potsdam-Babelsberg bildet alle zwei Jahre 16 Volontärinnen und Volontäre zu Multimedia-Journalistinnen und -Journalisten aus. Das Volontariat dauert 20 Monate, der nächste Jahrgang startet am 3. Juni 2019. Der rbb ist gemeinsam mit der Medienanstalt Berlin Brandenburg Träger der ems.

Warum eigentlich ein Volontariat? Man kann doch versuchen, über ein Praktikum den Einstieg in die Medienwelt zu schaffen.

Sicherlich ist auch ein Praktikum ein gangbarer Weg. Allerdings beschränkt sich das zumeist auf einen Bereich: Praktikanten arbeiten ja in der Regel ausschließlich für ein und dieselbe Online-, Radio- oder Fernseh-Redaktion. Dagegen erlerne ich mit einem guten Volontariat das journalistische Handwerkszeug in aller Breite - in Seminaren, praktischen Übungen und durch die Arbeit in einer Vielzahl unterschiedlicher Redaktionen. Die ems-Volontärinnen und Volontäre absolvieren während ihrer Ausbildung fünf verschiedene Praktika – und zwar nicht nur bei öffentlich-rechtlichen Sendern, sondern auch bei renommierten privaten Medienunternehmen wie SPIEGEL Online oder WELT. Dadurch sind sie zum einen sehr gut ausgebildet, zum anderen erhalten sie einen breiten Einblick in die Medienlandschaft und können Kontakte für die Zeit nach dem Volo knüpfen.

Wie ist das Volontariat an der ems aufgebaut ?

Unser 20-monatiges Volontariat ist ein Fulltime-Job, bei dem sich Seminare und Workshops mit den Redaktionspraktika abwechseln. Die Ausbildung startet mit dem Einstiegstraining, also mit Deutsch für Journalisten, mit Sprecherziehung und Recherche, aber auch mit den rechtlichen und ethischen Fragen unseres Berufs. Danach folgt das Online- und Social-Media-Training: Die Volos lernen, wie sie auf den verschiedenen Kanälen posten, was dort warum gut läuft und was weniger. Und natürlich gibt es Workshops zu Digital Storytelling, Mobile Reporting und ein Multimedia-Projekt. Dann kommt das Audio-Training: angefangen mit der Einführung in die Radiotechnik über Hörfunk-Nachrichten, Reportage, Live-Gespräch und Ü-Wagen bis hin zu Podcast, Interviewtraining, Moderation und einem Live-Format in den Selbstfahrerstudios der ems. Die Video-Grundausbildung an der ems verbindet von jeher die journalistische mit der technischen Video-Ausbildung. Die Volos lernen also Visuelles Erzählen, Dramaturgie und Texten zum Bild genauso wie den Umgang mit VJ-Cam, Spiegelreflexkamera und Schnittprogrammen. Alle Video-Beiträge, die hier entstehen, haben die Volos komplett allein oder gemeinsam in Zweierteams produziert. Dann biegen wir auf die Zielgerade ein – u.a. mit der Arbeit vor der Kamera, mit investigativer Recherche und Datenjournalismus. Zuletzt steht das gemeinsame multimediale Abschlussprojekt an. Vergangenes Mal war es das Projekt 360lausitz.de.

Was muss ein Journalist denn heutzutage alles können? Was zeichnet einen guten Journalisten aus?

Journalistinnen und Journalisten müssen nach wie vor neugierig sein, sich für Menschen interessieren und nicht nur in der eigenen Blase schwimmen. Klar, sollten sie auch einen Überblick über die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen haben. Außerdem rate ich allen Volontärinnen und Volontären, sich mit einem besonderen Profil unverwechselbar zu machen. "Normal" können viele, aber wer über ein thematisches Spezialgebiet verfügt, eine eigene Handschrift beim Texten oder bei der Bildgestaltung hat oder besonders gut mit der Kamera umgehen kann – egal ob als VJ oder Mobile Reporter, der hat wirklich gute Karten.

Was davon lerne ich an der ems?

So ziemlich alle Grundlagen für guten Online-, Social-Media, Audio- und Video-Journalismus. Weil wir sehr praxisorientierte Seminare und Workshops mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern anbieten. Hier werden die Volos wirklich gefordert – aber auch gefördert. Wir wollen jede Volontärin und jeden Volontär individuell voranbringen und Stärken entdecken, die einigen vielleicht selbst gar nicht klar sind. Bei uns geht es um klassisches Handwerk genauso wie um vorausdenkende Umsetzungsformen. An unseren rund 160 Absolventinnen und Absolventen sehen wir, dass dieser Anspruch aufgeht. So gut wie alle arbeiten in qualifizierten Jobs in der Medienbranche, entweder in öffentlich-rechtlichen Sendern, bei privaten Medienunternehmen oder mittlerweile auch als Pressesprecher.

