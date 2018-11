Sechs Kriminalpolizisten in Zivil sind auf dem Alexanderplatz regelmäßig unterwegs, 14 arbeiten insgesamt in der Ermittlungsgruppe. Sie kennen ihre Klientel genau und versuchen, durch Präsenz und Ansprache möglichst schon im Vorfeld, Schlägereien zu verhindern. Sie sprechen etwa am U-Bahn-Eingang oder an den Wasserspielen hinter dem Fernsehturm regelmäßig Menschen an. Dort treffen sich besonders gern Gruppen von Jugendlichen, unter denen es zu Gewalttaten kommen kann, wie der Leiter der Ermittlungsgruppe sagte. Aus den Gruppen heraus erfahre man auch eine ganze Menge, was im Rahmen von Ermittlungen von Vorteil sein könne.

Straftaten würden schnell und wirkungsvoll geahndet, betonte Innensenator Geisel, ein Staatsanwalt beschäftige sich speziell mit dem Alexanderplatz. Der prüfe dann etwa, ob ein Straftäter auch an anderen Stellen in der Stadt auffällig geworden sei. So sei es gelungen, Täter aus dem Verkehr zu ziehen und einer Verurteilung zuzuführen. "So erklären sich auch die Rückgänge bei den Taschendiebstählen. Das sind reisende Banden, die das gewerbsmäßig betreiben. Und indem man dort zu Verurteilungen gekommen ist, sind ganze Tatserien unterbrochen worden", erklärte Geisel. Die Arbeit der Ermittlungsgruppe werde fortgesetzt, bis die Zahl der Straftaten am Alex weiter sinke.