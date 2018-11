"House of One" erhält zehn Millionen Euro vom Bund

Es ist ein weltweit einmaliges Projekt und wird nun auch vom Bund mit zehn Millionen Euro gefördert: das interreligiöse Gotteshaus "House of One" am Petriplatz in Berlin-Mitte. Der Stiftungsvorsitzende sprach von einem "wichtigen Schritt zur Realisierung" des Projekts.