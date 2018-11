CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die rot-rote Regierung in Brandenburg scharf angegriffen. "Dieses Land wird unter Wert regiert", sagte die Kandidatin für den CDU-Bundesvorsitz am Freitag auf dem CDU-Landesparteitag in Beelitz bei Potsdam. Die SPD regiere in Brandenburg mit der Linken als Partner, obwohl die Linke nie Teil der Lösung gewesen, sondern Teil des Problems gewesen sei.