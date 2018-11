Im Brandenburger Landtag steht am Mittwoch das umstrittene Polizeigesetz auf der Tagesordnung. Nach dem Entwurf von Innenminister Karl-Heinz Schröter sollen danach künftig Polizeikontrollen auch ohne konkreten Verdacht an allen Fernstraßen erlaubt sein. Diese so genannte Schleierfahndung ist bisher nur auf einem Streifen entlang der polnischen Grenze möglich. Außerdem sollen Überwachungsmaßnahmen sollen ausgebaut werden: Beispielsweise soll die Polizei künftig auch Messenger-Nachrichten von Verdächtigen lesen dürfen, wenn dem ein Richter zugestimmt hat. Terrorverdächtige dürften bis zu vier Wochen in Gewahrsam genommen werden, wenn der Entwurf beschlossen wird.