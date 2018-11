Bilanztagung in Brandenburg

Sie waren zum Teil noch Kinder - und in DDR-Heimen wie in Spremberg oder Bad Freienwalde zur Arbeit gezwungen. Vor sechs Jahren wurde ein Fonds eingerichtet, um die früheren Heimkinder zu entschädigen. Tausende erhielten Finanzhilfen. Nun wurde Bilanz gezogen.

Der Entschädigungs-Fonds "Heimerziehung in der DDR in den Jahren von 1949-1990" hat seine Arbeit abgeschlossen. Am Mittwoch wurde bei einer Abschlusstagung Bilanz gezogen.

Demnach erhielten in Brandenburg 3.530 Betroffene finanzielle Hilfen von bis zu 10.000 Euro. 1.777 Menschen bekamen eine Rentenaufbesserung für die Arbeit, die sie in den Heimen leisten mussten.