dpa/Oliver Mehlis Audio: Inforadio | 28.11.2018 | Lisa Steger | Bild: dpa/Oliver Mehlis

Mutmaßliche Vergewaltigung - Königs Wusterhausen schickt mehr Polizei auf die Straße

28.11.18 | 19:29 Uhr

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Königs Wusterhausen soll es mehr Polizeistreifen geben. Das kündigte am Mittwoch der Bürgermeister der Gemeinde an. Vorwürfe gegen die Polizei, sie habe verzögert informiert, weist diese zurück.

Nach einem mutmaßlichen Vergewaltigungsfall in Königs Wusterhausen sollen die Sicherheitsmaßnahmen in der brandenburgischen Stadt erhöht werden. Bürgermeister Swen Ennullat (Freie Wähler) kündigte am Mittwoch mehr Präsenz von Sicherheitskräften an. "Aus Sicht der Stadt muss es der gemeinsame Anspruch sein, die Präsenz von Polizei und Ordnungsamt in der Innenstadt weiter zu erhöhen", sagte Ennullat am Mittwoch dem Evangelischen Presseagentur. Die Zusammenarbeit werde daher intensiviert und Mitarbeiter beider Behörden verstärkt gemeinsam Streife gehen. "Solche entsetzlichen Übergriffe oder auch nur Angsträume in unserer Stadt darf es nicht geben", sagte Ennullat. Der Bürgermeister zeigte sich zuversichtlich, dass die Straftat rasch und umfassend aufgeklärt wird. Zuvor hatte ein Gespräch unter Beteiligung von Stadtverwaltung und Polizei stattgefunden.

Mutmaßlicher Missbrauch auf öffentlicher Toilette

Zwei Männer sollen das Mädchen auf einer öffentlichen Toilette sexuell missbraucht haben. Als tatverdächtig gilt ein 21-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch bestätigte. Die Ermittlungen zu einem zweiten Tatverdächtigen dauern an. Derzeit liefen dazu mehrere Zeugenbefragungen und weitere Umfeldermittlungen, erklärte der Polizeisprecher. Nach Angaben von Bürgermeister Ennullat soll es sich bei dem zweiten Tatverdächtigen ebenfalls um einen Afghanen handeln, der nach Presseberichten 18 Jahre alt ist.

Der Missbrauch soll sich am Dienstag vergangener Woche ereignet haben. Laut Polizei zeigte die 15-Jährige die Straftat zwei Tage später bei der Polizei an. Am Freitagabend sei dann der 21-jährige Tatverdächtige in seiner Unterkunft festgenommen worden. Am Samstag erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen den Mann.



Verdächtiger sollte nicht abtauchen

Die zuständige Polizeidirektion Süd informierte am Montag, sechs Tage nach der mutmaßlichen Vergewaltigung, über den Fall. Vorwürfe, dies sei zu spät gewesen, wies die Brandenburger Polizei am Mittwoch zurück: Im Vordergrund habe gestanden, dass der 21-jährige Tatverdächtige nicht abtaucht, sagte der Sprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Mittwoch dem rbb. "Das ist gelungen." Außerdem habe man aber auch den zweiten Verdächtigen ermitteln wollen. Diese habe keinen Erfolg gezeigt, "so dass die Polizeidirektion Süd richtigerweise am Montag entschieden hat, um 14 Uhr diese Pressemitteilung in die Medienöffentlichkeit zu geben."



Die Vernehmungen des Mädchens hätten zwar am Donnerstag begonnen, erläuterte Polizeisprecher Herbst - wegen des traumatisierten Zustandes der Jugendlichen hätten die Befragungen aber erst am Freitag fortgesetzt werden können. Danach sei die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgt. Am Samstag habe der Haftrichter Untersuchungshaft verhängt.

Pfarrer: Jede Eskalation muss vermieden werden

Die evangelische Kirchengemeinde von Königs Wusterhausen appellierte an die Bevölkerung, die Ergebnisse der Ermittlungen "besonnen" abzuwerten. Das sei für das friedliche Miteinander in der Stadt "unabdingbar", sagte Pfarrer Ingo Arndt. Jede Eskalation müsse vermieden werden. Die Kirchengemeinde sei "in Gedanken bei dem Mädchen und ihrer Familie und bietet ihnen ihren Beistand und Unterstützung an", sagte der Pfarrer.