Brandenburg hat massive Kritik am Bundesverkehrswegeplan von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geübt.

Keines der am Dienstag als vorrangig bezeichneten Bahnprojekte finde in der Lausitz statt, damit sei ein Strukturwandel nicht zu realisieren, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dem rbb. Wenn der Verkehrswegeplan den Strukturwandel in der Lausitz nicht berücksichtige, verstärke das das Misstrauen gegen die Bundesregierung in der Region nach dem Motto: Man wolle den Kohleausstieg, sei aber nicht bereit, etwas für den Strukturwandel zu tun. "Wir brauchen das Vertrauen, wir brauchen die Zusicherung, dass die wichtigen Projekte in der Region umgesetzt werden", mahnte Woidke.