Themen, die den Wahlkampf beherrschten, waren unter anderem der Leerstand diverser Supermärkte in der Stadt, die Zukunft des Stadtteils Kyritz-West, aber auch die Zukunft der Feuerwehr. Alle drei Kandidatinnen wollen den Kita-Ausbau in der Stadt vorantreiben.

Rund 7.890 Einwohner sind am Sonntag in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) aufgerufen, über eine neue Bürgermeisterin zu entscheiden. Denn drei Frauen kandidieren für das Amt. Neben Amtsinhaberin Nora Görke (parteilos, unterstützt von der SPD) bewerben sich auch Kathrin Boleslawsky (parteilos, unterstützt von der Linken) und Denise-Verena Ladewig (CDU) um den Platz im Rathaus.

Entgegen der Prognosen wachse Kyritz, betonte Bürgermeisterin Görke. Neben weiteren Kitaplätzen sei auch der Ausbau von Grund- und Oberschulen in der nächsten Zeit sehr wichtig. Die Linke-Kandidatin Boleslawsky sieht deutlich dringendere Probleme in den kaputten Straßen und dem Mangel an barrierefreien Gehwegen sowie zu wenigen Radwegen. Zudem gebe es viel Armut in Kyritz. Ladewig von der CDU will die Freiwillige Feuerwehr zur Chefsache machen. Menschen müssten für den Dienst bei der Feuerwehr motiviert werden. Wie wichtig deren Arbeit sei, habe der vergangene Sommer gezeigt.

Insgesamt 16 Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlsiegerin ist, wer über 50 Prozent der Stimmen erhält und gleichzeitig mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten auf sich vereint. Das wären 1.184 Stimmen. Gelingt das keiner Kandidatin, kommt es am 18. November zu einer Stichwahl.