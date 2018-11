Die Diäten der Abgeordneten im Potsdamer Landtag steigen zum 1. Januar um 1,7 Prozent. Die Parlamentarier erhalten dann im Monat 8.388 Euro pro Monat, wie ein Landtagssprecher am Freitag auf Anfrage mitteilte. Dazu kommen Zahlungen für die Altersabsicherung und wenn nötig die Anmietung von Büros. Die "Märkische Oderzeitung" hatte zuerst darüber berichtet.

Der Anstieg zum 1. Januar 2019 entspricht der Entwicklung der Einkommen in Brandenburg. Diese Einkünfte und die Verbraucherpreise waren um jeweils 1,7 Prozent gestiegen. Nach Angaben des Landtagssprechers ist kein weiterer Beschluss zu der Änderung nötig, weil die Abgeordneten grundsätzlich entschieden hatten, sich nach den Einkommen und den Inflationszahlen zu richten. Ein neu gewählter Landtag muss allerdings neu entscheiden.

Das Einkommen eines oder einer Abgeordneten soll in etwa so hoch sein, wie das des Bürgermeisters eines brandenburgischen Mittelzentrums: also beispielsweise Forst (Lausitz), Prenzlau, Templin oder Eisenhüttenstadt.