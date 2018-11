dpa/Patrick Pleul Video: Brandenburg Aktuell | 15.11.2018 | Stephanie Teistler | Bild: dpa/Patrick Pleul

Kampf gegen Funklöcher in Brandenburg - Landtag will Lücken im Mobilfunknetz endlich schließen

15.11.18 | 22:19 Uhr

3G, 4G, 5G - die Mobilfunk-Entwicklung geht mit großen Schritten voran. Doch was, wenn man in einem Brandenburger Funkloch steckt? Damit müsse endlich Schluss sein, heißt es in einem Antrag, den der Landtag am Donnerstag mit großer Mehrheit verabschiedete.



Erinnern Sie sich noch an den Sommer 2000? Damals versteigerte die Bundesregierung für knapp 100 Milliarden D-Mark die UMTS-Lizenzen - es war der Startschuss für den Mobilfunkstandard 3G, mit dem noch heute telefoniert wird. Zehn Jahre später machte dann der neue, schnelle Mobilfunkstandard LTE der vierten Generation von sich reden. Im kommenden Jahr will die Bundesnetzagentur nun die Lizenzen für das ultraschnelle 5G-Netz versteigern. Allerdings: An vielen Orten in Brandenburg wäre man schon froh, wenn man überhaupt mit seinem Handy telefonieren könnte - denn noch immer gibt es die berühmten Funklöcher, in denen einem auch das beste Gerät nichts hilft. Am Donnerstag nun hat der Brandenburger Landtag den Funklöchern den Kampf angesagt.

Alle sind sich einig - fast alle

Beim neuen Mobilfunknetz 5G dürfe es nicht erneut zu einem Stadt-Land-Gefälle kommen - so steht es in einem Entschließungsantrag der rot-roten Koalition, der am Ende einer sehr kontroversen Debatte fraktionsübergreifend angenommen wurde. Nur die Abgeordneten der AfD enthielten sich der Stimme. Die Landesregierung wird mit dem Antrag aufgefordert, sich beim Bund für die ländlichen Regionen stark zu machen. Beantragt worden war die Aktuelle Stunde zum Mobilfunkausbau von der CDU. Ein eigener Entschließungsantrag der Christdemokraten fand jedoch keine Mehrheit im Parlament.

"98 Prozent der Haushalte reichen nicht aus"

Einig waren sich alle darüber, dass es künftig keine weißen Flecken mehr auf der Brandenburger Landkarte geben dürfe. Laut Bundesnetzagentur sollen zwar 98 Prozent aller Haushalte im 5G-Netz telefonieren können, doch das reiche nicht aus. Das seien "nämlich nur 70 Prozent der Fläche", verwies die Grünen-Abgeordnete Heide Schinowsky auf die dünn besiedelten ländlichen Gebiete. Auch die CDU forderte, die Lizenzvergabe für den neuen 5G-Mobilfunkstandard nicht an Haushalte, sondern an die Fläche zu binden. Es gehe um die Existenz der ländlichen Räume, betonte der CDU-Abgeordnete Dierk Homeyer. 5G habe enorme Potenziale, etwa für digitale Gesundheitsversorgung und Verwaltung sowie autonome Mobilität. Deshalb müsse die Landesregierung auch eigenes Geld in den Ausbau stecken. Andernfalls blieben wie bisher bis zu 30 Prozent des Landes unterversorgt. 53 Orte in Brandenburg seien bislang nicht angebunden, so Homeyer.

Es muss die Vorgabe gelten: Neue Frequenzen nur gegen flächendeckende Versorgung. Aussage zum 5G-Netz aus dem Koalitionsvertrag der Großen Koalition

Linke lehnt Einsatz von Steuergeldern kategorisch ab

Die Linke dagegen lehnt eine öffentliche Finanzierung des Netzausbaus ab. Steuergelder dürften nicht privaten Konzernen gegeben werden, die damit die "Infrastruktur der Zukunft" in Händen hielten. Stattdessen müsse über den Aufbau einer Netzinfrastrukturgesellschaft des Bundes nachgedacht werden, sagte der Linken-Politiker Matthias Loehr. Fraktionsübergreifend wurde für mehr Akzeptanz der Funkmasten geworben. Wer Mobilfunk wolle, müsse auch mit einem Funkmast in Sichtweite leben, erklärte Loehr.

Grüne sehen keine Konflikte mit dem Naturschutz

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte, das 5G-Netz müsse künftig in allen Regionen verfügbar sein, wo es rechtlich und technisch möglich sei. Es sei aber, etwa in Naturschutzgebieten, nicht immer eine Versorgung möglich. Dabei verwies er auch auf eine Studie zu elektromagnetischen Wellen. Das wurde von Grünen-Fraktionschef Axel Vogel zurückgewiesen - es gebe zwar mitunter Probleme in den Schutzgebieten, weil zum Beispiel Wege zu den Masten nicht angelegt werden könnten, dabei gehe es aber nicht um Strahlung.



Auch Merkel tritt für flächendeckende Mobilfunk-Versorgung ein

Nicht weit entfernt vom Brandenburger Landtag pochte am Donnerstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine flächendeckende Mobilfunk-Versorgung in Deutschland. Nach einer Kabinetts-Klausur erinnerte die scheidende CDU-Chefin dabei auch an die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag. Darin ist von "Ausbauauflagen" die Rede, "um bestehende Funklöcher zu schließen und 5G dynamisch aufzubauen". Auch der flächendeckende Zugang zum Internet müsse möglich gemacht werden, sagte Merkel. Sendung: Brandenburg aktuell, 15.11.2018, 19.30 Uhr