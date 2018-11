Etwas weniger Attacken auf Parteibüros in Brandenburg

AfD und Linke am häufigsten betroffen

Bis vor vier Jahren war es ein Phänomen, dem sich vor allem die Linke ausgesetzt sah. Doch 2015 stieg die Zahl der Angriffe auf Parteibüros in Brandenburg erheblich, vor allem auch mit dem Auftreten der AfD. In diesem Jahr waren es etwas weniger Anschläge.

Die meisten Anschläge gab es auf Einrichtungen der AfD (acht) und Linken (sechs), gefolgt von drei auf Grünen- und zwei auf CDU-Büros. Nur zwei der 19 Taten wurden laut der Antwort, die Johlige am Samstag auf ihrer Webseite veröffentlichte [externer Link] , bislang aufgeklärt. Die Angriffe rechnet der Staatsschutz sowohl rechtsextrem als auch linksextrem motivierten Tätern zu.

In Brandenburg hat es in den ersten neun Monaten dieses Jahres 19 Angriffe auf Parteibüros gegeben. Das zeigt eine Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Abgeordneten Andrea Johlige (Havelland).

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Brandenburger Staatsschutz 21 Attacken mit Steinen, Farbbeuteln oder Schmierereien bis hin zu einem tätlichen Angriff gezählt - am Jahresende waren es 26. Im Jahr 2016 und 2015 lagen die Zahlen noch etwas höher.



Generell fällt in der von Johlige regelmäßig abgefragten Übersicht auf, dass die Zahl der Angriffe bis ins Jahr 2014 auf einem niedrigeren Niveau lag - und bis dahin vornehmlich die Parteibüros der Linke betraf. Nach dem Einzug der AfD in den Landtag schoss die Zahl der Anschläge im Jahr 2015 in die Höhe, seitdem sinkt sie langsam wieder.