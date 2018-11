Bild: imago/Joko

Steuerverschwendung in Brandenburg - Steuerzahlerbund kritisiert Kostenexplosion beim Blu

06.11.18 | 14:22

Der Bund der Steuerzahler in Brandenburg hat den Bau des Potsdamer Spaßbades Blu als Steuerverschwendung kritisiert. Statt der ursprünglich geplanten 23 Millionen seien 40 Millionen Euro dafür ausgegeben worden, sagte Vereinschef Ludwig Zimmermann am Dienstag in Potsdam.



Mehr zum Thema dpa/Paul Zinken/imago/PEMAX/tagesspiegel "Schwarzbuch" vom Bund der Steuerzahler - Straßenschilder ohne Ende und sündhaft teure Kunst

Ludwig hätte es besser gefunden, ein Schwimmbad auf dem früheren Buga-Gelände zu bauen, wo keine teure Tiefgarage notwendig geworden wäre.

Das Blu ist im bundesweiten "Schwarzbuch" aufgeführt, das am Dienstag vorgestellt wurde. Darin kritisiert der Bund der Steuerzahler regelmäßig die Verschwendung öffentlicher Gelder.

Kostenexplosion bei Bauvorhaben

Der brandenburgische Bund der Steuerzahler hatte sich in diesem Jahr auf die Kostenexplosionen bei Bauvorhaben konzentriert. Der Großflughafen BER oder die geplante Therme in Werder waren in diesem Jahr nicht dabei. Sie wurden bereits in den Vorjahren kritisiert.

In Berlin kritisierte der Bund unter anderem 119.000-Euro-teure Sitzecken in der Kreuzberger Bergmannstraße und einen Schilderwald für 5.000 Euro in der Platanenstraße in Pankow.